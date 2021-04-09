Молодые пианисты Якутии готовятся к международному конкурсу

8 апреля 2021 г. в Большом зале Детской школы искусств №2 состоялся концерт «Навстречу XII Международному конкурсу молодых исполнителей «Надежда», который пройдёт с 20-25 апреля в Красноярске.

Конкурс «Надежда» проводится с периодичностью раз в три года с 1991 г., на протяжении всей истории конкурса учащиеся Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова всегда принимают активное участие в этом конкурсе. В этом году в номинации «фортепиано» принимают участие Скрябина Виолетта 5 кл., класс старшего преподавателя кафедры специального фортепиано Сергея Иннокентьевича Лебедева и Пестерева Лилия 8 кл., класс преподавателя Кафедры специального фортепиано Олеси Александровны Межевич, также примет участие в IV возрастной группе Тимофей Симоненко, студент 1 курса Кафедры специального фортепиано, класс старшего преподавателя Сергея Иннокентьевича Лебедева.

Исполнителей пришли поддержать самые близкие люди — родители, друзья, знакомые. Отдельное спасибо хочется сказать психологу ВШМ РС(Я) Елене Вячеславовне Григорьевой за моральную помощь и психологическую поддержку конкурсантов.

Желаем участникам успехов и побед!