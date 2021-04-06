Молодые пианисты на финишной прямой Международного конкурса

5 апреля в Концертном зале Детской школы искусств № 1 прошел заключительный концерт цикла «Навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова».

Данный концерт был 8 по счету и самым волнительным для конкурсантов, ведь за ним идет сам конкурс, который состоится с 10 по 14 апреля в Московской консерватории им. П.И. Чайковского, г. Москва. Напомним что I Международный конкурс молодых пианистов имени М. Н. Жиркова проводится среди молодых исполнителей — пианистов и направлен на пропаганду творчества композиторов Якутии и увековечение памяти первого якутского композитора, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

Конкурс способствует развитию исполнительского мастерства и музыкального образования в Республике Саха (Якутия), позволяет выстраивать долговременные творческие отношения республики с Московской консерваторией им. П. И. Чайковского.

Цель конкурса: выявление новых талантов, помощь молодым исполнителям в их профессиональном становлении, увековечение памяти первого композитора Якутии, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

На протяжении этих 8 концертов звучали произведения: Д.Д. Шостаковича, С.В. Рахманинова, М.Н. Жиркова, Ф. Шопена, В.В. Ксенофонтова, М. Мошковского, К.М. Вебера, И.С. Баха, Ф. Листа, Й. Гайдна, Р. Шумана, Л. Бетховена, П.Н. Ивановой, К. Черни, Е.И. Неустроева, Н.С. Берестова, К.А. Герасимова, З.К. Степанова, В.А. Моцарта, С.С. Прокофьева, Г.Н. Комракова.

Все эти дни концерты давали наши учащиеся, студенты и преподаватели Высшей школы музыки РС(Я):

Куприянов Павел, 6 кл., класс доцента Поповой Галины Юрьевны.

Тырина Анжела, 10 кл., класс доцента Поповой Галины Юрьевны.

Герасимова Арина, 9 кл., класс доцента Гаврильевой Ольги Ревовны.

Федорова Альбина, 1 курс ВО, класс доцента Гаврильевой Ольги Ревовны.

Симоненко Тимофей, 1 курс ВО, класс старшего преподавателя Лебедева Сергея Иннокентьевича.

Тимофеева Дайаана, 11 кл., класс доцента Герасимовой Альбины Ильиничны.

Игорь Захаров, преподаватель Кафедры специального фортепиано.