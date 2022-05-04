Молодые педагоги обсудили ключевые вопросы

Республиканский педагогический десант для молодых учителей состоялся в г. Покровск Хангаласского улуса. Молодые педагоги Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната, Покровской СОШ №1 им. И.Н. Яковлева и Намской СОШ №1 им. И.С. Гаврильева приурочили мероприятие к 100-летию ЯАССР и XIV съезду учителей и педагогической общественности РС (Я). Цель десанта – выявление приоритетных задач в деятельности молодого педагога, а также формирование психолого-педагогических компетенций. Обмениваться знаниями и опытом собрались 48 молодых учителей.

В ходе сессии молодые специалисты обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются молодые педагоги, находили пути решения через проектную деятельность, сняли видеоролик к 100-летию ЯАССР. В рамках мероприятия проведена работа по группам, в ходе, которого участники предложили разные идеи проектирования по совместной работе с родителями, модели профессионального развития молодого специалиста. Работа по предложенным проектам будет вестись в течение года. Следующую плановую встречу запланировали в 3 квартале 2022 года в г. Якутске.