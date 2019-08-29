Молодые партийцы убрали дом ветерана и оставили в нем хорошее настроение

Не словом, а делом активисты Якутского местного отделения «Единой России», совместно со студенческой организацией @osso_svfu выразили благодарность ветерану тыла Великой Отечественной войны Осиповой Александре Николаевне.

Молодежь помогла Александре Осиповой в уборке дома. Девушки помыли окна, прибрались в комнатах, парни вытерли пыль с мебели, помыли полы в небольшой квартире Александры Николаевны. Акция проведена в рамках партийного проекта «Старшее поколение«.

Важно, что активисты не только выполнили домашнюю работу, но и стали активными собеседниками пожилого человека. А что еще нужно немолодым людям в первую очередь? Внимание!

Забота и благодарность потомков очень важны для ветеранов. Желаем всем представителям старшего поколения крепкого здоровья и долгих лет!