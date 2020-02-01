Молодые оленеводы могут получить по 1 миллиону…

В ходе отчета Правительства Республики Саха (Якутия) в режиме прямого эфира, поступил звонок от председателя оленеводческой общины села Казачье Усть-Янского улуса. Его интересовали вопросы государственной поддержки молодых оленеводов.

Министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский сообщил, что в рамках государственной программы по развитию арктической зоны утверждена подпрограмма по поддержке молодых оленеводов. В рамках этой программы оленеводы до 35 лет могут получить по одному миллиону рублей на строительство или покупку жилого дома в своем наслеге.

Отметим, что социально-экономическое развитие Арктики находится в центре внимания. В мае 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о дополнительном включении в Арктическую зону Российской Федерации 8 районов Якутии. Это результат совместной продолжительной работы Правительства Республики Саха (Якутия) и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), экспертного сообщества и активных жителей Арктики, благодаря которой господдержка и преференции для Арктической зоны страны будут распространяться на все 13 арктических районов республики.