Молодые люди нашли чужую карту и отправились за покупками

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району Якутии обратился 53-летний мужчина с заявлением о краже 10 800 рублей с банковского счета.

В беседе с потерпевшим полицейские выяснили, что мужчина стал получать на мобильный банк смс-оповещения о списании с платёжной карты денежных средств и, поняв, что потерял свою банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались 14-летний и 18-летний местные жители.

Подозреваемые пояснили, что нашли на улице банковскую карту потерпевшего, после чего решили воспользоваться ей и оплатить свои покупки. Молодые купили себе сигареты, газированные напитки и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.