Молодые конвоиры УФСИН приняли присягу

Состоялось мероприятие, посвященное Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию

20 января в соответствии с приказом ФСИН России объявлено Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

В отделе по конвоированию УФСИН России по Республике Саха (Якутия) проведено мероприятие, посвященное профессиональному празднику.

На торжественном построении присутствовали заместитель начальника УФСИН Алексей Тарасов, начальник отдела по конвоированию УФСИН Василий Братчиков и сотрудники отдела, ветераны Анастасия Потапова и Борис Петроманов.

Алексей Тарасов от имени руководства УФСИН поздравил сотрудников с профессиональным праздником и, отметив стабильные положительные результаты в служебной деятельности и существенно улучшившееся состояние материально-технической базы, вручил Благодарности отличившимся сотрудникам. Он пожелал всем дальнейших успехов, крепкого здоровья и счастья.

После этого состоялось принятие Присяги молодыми сотрудниками.

Также в этот день состоялась интеллектуальная игра. 5 команд из числа сотрудников отдела по конвоированию состязались в знаниях не только в профессиональной сфере, но и в областях истории, литературы, географии и других.

Отметим, что отдел по конвоированию УФСИН России по Республике Саха (Якутия) с 1999 года успешно осуществляет конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным авиационным и автодорожным маршрутам на специальных транспортных средствах.