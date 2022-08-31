Молодые и успешные специалисты ТЮНГД

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – это профессиональная команда, в которой каждый вносит неоценимый вклад в процветание предприятия. Ежегодно накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности лучшим из лучших вручают корпоративные, муниципальные и ведомственные награды. В этот раз особую благодарность за трудовые успехи получили мастер трубно-инструментальной площадки цеха по подготовке производства Айсен Гуляев и старший оператор ПСП Максим Канаев.

Осознанный выбор

Айсен Гуляев родом из села Чыаппара Чурапчинского района Якутии. Решение стать нефтяником юноша принял ещё во время учёбы в школе, поэтому, получив аттестат зрелости, сразу подал документы в Мирнинский политехнический институт на специальность «Нефтегазовое дело».

В 2017 году он успешно окончил вуз и устроился в «Таас-Юрях Нефтегазодобычу» слесарем-ремонтником нефтегазового оборудования 4-го разряда. Молодой специалист довольно быстро освоился в профессии и повысил разряд до 5-го. Через пять лет ему доверили должность мастера трубно-инструментальной площадки в цехе по подготовке производства на Среднеботуобинском НГКМ.

– Сразу после трудоустройства получил статус молодого специалиста, прошёл целевую корпоративную программу «Три ступени», направленную на развитие профессиональных и управленческих навыков начинающих нефтяников, – поделился Айсен Гуляев. – В 2018 году я занял 2-е место на смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-ремонтник нефтегазового оборудования», а в 2020-м стал призёром Региональной НТК. Участвуя в этих проектах, я приобрёл ценный опыт, который пригодился в работе.

Сегодня Айсен Гуляев – один из ведущих специалистов цеха, участвует в реализации важных для промысла проектов. 2022 год складывается для него удачно. В мае он женился, а в День нефтяника его труд отметили на уровне района – Айсен получил Благодарность главы муниципального образования Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

– Я очень доволен, что выбрал профессию нефтяника. Работа в «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» – это интересные проекты, дружная команда, перспективы карьерного роста и полная уверенность в завтрашнем дне, – добавил А. Гуляев.

Горжусь профессией

Максим Канаев родился и вырос в Томпонском районе Якутии, в шахтёрском посёлке Джебарики-Хая. Его родители всю жизнь отработали на каменноугольной шахте. Максим тоже видел себя в производственной сфере. Поэтому после школы поступил в региональный технический колледж в Мирном, обучился по специальности «Переработка нефти и газа», затем продолжил обучение в техническом институте (филиал) Северо-восточного федерального университета в Нерюнгри.

Его профессиональная карьера в «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» началась в 2016 году. Сначала он устроился оператором товарным на Среднеботуобинское НГКМ, через три года перевёлся на приёмо-сдаточный пункт «Ленск». Сегодня он в статусе старшего оператора обеспечивает качественную транспортировку нефти в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». За добросовестный труд его отметили Благодарностью главы муниципального образования Ленского района Республики Саха (Якутия).

– Горжусь своей профессией. Другого пути для себя просто не представляю, – рассказал М. Канаев. – На протяжении шести лет работы в ТЮНГД не перестаю учиться, стараюсь повышать квалификацию, приобретаю новый опыт. Если мне нужна помощь или профессиональный совет, обращаюсь к наставникам, они всегда рады подсказать. Я и сам всегда готов помочь товарищам.

Получив награду, Максим подчеркнул, что нынешние успехи – не повод останавливаться. В его планах – продолжать совершенствоваться и двигаться вверх по карьерной лестнице.

– Компания заботится о молодёжи, предлагает нам множество программ развития. Нельзя упускать эти возможности. Воспользоваться каждым шансом и достичь вершин мастерства – вот моя цель в профессии, – признался Максим Канаев.