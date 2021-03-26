Молодые и креативные. АЭБ поддержал олимпиаду по финансам и экономике



Наталья Ваганова из Республиканского лицея-интерната стала победителем IX региональной телевизионной олимпиады по финансам и экономике для старшеклассников.

За главный приз — целевое место для поступления в ФЭИ СВФУ – боролись 13 школьников из Якутска, Мирнинского и Жиганского районов. Мероприятие прошло при поддержке Алмазэргиэнбанка.

Председатель правления АЭБ Николай Долгунов, который выступил одним из членов жюри олимпиады, отметил, что участники показали высокий уровень знаний в довольно сложных сферах и убедительно защитили разработанные ими проекты.



«Радует, что подрастающее поколение настолько грамотно и чётко формулирует мысли. Вы разбираетесь в таких вопросах, верный ответ на которые сможет дать не всякий взрослый человек. Надеюсь, что среди сегодняшних финалистов есть наши будущие коллеги. В Алмазэргиэнбанке всегда заинтересованы в привлечении молодых, креативных специалистов. Поэтому через 4-5 лет ждём вас», — сказал Николай Долгунов.



Председатель правления АЭБ вручил специальный приз от банка учащейся 11 класса средней школы №6 села Арылах Мирнинского района Марии Алексеевой, которая заняла третье место по итогам олимпиады.



Как отметили организаторы, олимпиада была проведена для выявления интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативности мышления молодого поколения, повышения финансовой грамотности.

