26.03.2021
21:04
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Финансы

Молодые и креативные. АЭБ поддержал олимпиаду по финансам и экономике


Наталья Ваганова из Республиканского лицея-интерната стала победителем IX региональной телевизионной олимпиады по финансам и экономике для старшеклассников.

За главный приз — целевое место для поступления в ФЭИ СВФУ – боролись 13 школьников из Якутска, Мирнинского и Жиганского районов. Мероприятие прошло при поддержке Алмазэргиэнбанка. 
Председатель правления АЭБ Николай Долгунов, который выступил одним из членов жюри олимпиады, отметил, что участники показали высокий уровень знаний в довольно сложных сферах и убедительно защитили разработанные ими проекты.

«Радует, что подрастающее поколение настолько грамотно и чётко формулирует мысли. Вы разбираетесь в таких вопросах, верный ответ на которые сможет дать не всякий взрослый человек. Надеюсь, что среди сегодняшних финалистов есть наши будущие коллеги. В Алмазэргиэнбанке всегда заинтересованы в привлечении молодых, креативных специалистов. Поэтому через 4-5 лет ждём вас», — сказал Николай Долгунов. 

Председатель правления АЭБ вручил специальный приз от банка учащейся 11 класса средней школы №6 села Арылах Мирнинского района Марии Алексеевой, которая заняла третье место по итогам олимпиады. 

Как отметили организаторы, олимпиада была проведена для выявления интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативности мышления молодого поколения, повышения финансовой грамотности.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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