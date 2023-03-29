Молодые энергетики посетили дизельную электростанцию Чкалово «Сахаэнерго»
Молодежный Совет АО «Сахаэнерго» организовал для молодых сотрудников Якутскэнерго выездную экскурсию на ДЭС Чкалово Хангаласского улуса.
Энергообъект посетили 20 молодых энергетиков из Сахаэнерго, Теплоэнергосервис, Якутская ТЭЦ, Якутская ГРЭС-2 и Центральные электрические сети. Дорога из Якутска до дизельной электростанции на автобусе занимает около 5 часов. Во время трансфера для молодежи была проведена интеллектуальная игра, в ходе которой участники экскурсии познакомились друг с другом.
О работе дизельной электростанции рассказал мастер Никифор Трифонов. После посещения машинного отделения молодые сотрудники задавали вопросы об особенностях эксплуатации дизель-генераторов, процессах производства электроэнергии в локальной энергетике.
Алексей Колпаков, инженер 2 категории Отдела экологической безопасности и водопользования АО «Теплоэнергосервис»:
— Данного рода экскурсии полезны для общего понимания работы энергетической сферы. Вне зависимости от своей должности и обязанностей, каждый может подчеркнуть для себя что-то новое, исходя из личного или профессионального опыта и интереса. Тем более, экскурсии — это всегда отличная возможность собраться с сотрудниками из других предприятий, обмена опытом, подружиться. Я остался всем доволен, было очень интересно и познавательно, так как сам неоднократно посещал промышленные объекты разной направленности, и каждый раз получал ценный опыт.
Уруйдаана Модун, инженер по комплектации МТР отдела планирования и подготовки ремонта ЯГРЭС-2:
— Во время экскурсии было интересно воочию посмотреть машинное отделение и задать вопросы непосредственно персоналу, обслуживающему электростанцию. Можно сказать, это настоящий обмен опытом. Благодарю организаторов за предоставленную возможность общения с коллегами из других подразделений. Ведь мы все работаем во благо одного дела – обеспечения жителей Якутии теплом и электроэнергией в непростых климатических условиях.
Артур Давинян, инженер АСУиТП, Булунские ЭС АО «Сахаэнерго» в п. Тикси:
— Оперативный персонал ДЭС доходчиво и профессионально объяснил участникам экскурсии об особенностях работы электроустановок. Мне кажется, что подобные мероприятия нужно проводить чаще для сотрудников, которые не занимаются непосредственно выработкой электроэнергии. Я думаю им будет интересно узнать, чем занимаются их коллеги на других предприятиях.
Сарыал Борисов, инженер 2 категории Производственно-технической службы ЦЭС:
— Я родом из села Чкалово, здесь живут мои родные и для меня было особенно приятно наблюдать с каким интересом коллеги из других организаций отнеслись к поездке. В целом выезд на ДЭС с. Чкалово меня впечатлил. Я был рад увидеть работу генерирующих устройств внутри машинного отделения.
За один день сотрудники смежных предприятий смогли не только обогатиться профессиональным опытом, но и наладить дружеские отношения. После поездки многие участники экскурсии выразили мнение, что подобные мероприятия можно проводить регулярно с приглашением молодежи из филиалов.
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