Молодость взяла верх над опытом: 12-кратный медалист стал вторым

Один из самых титулованных борцов турнира памяти Дмитрия Коркина, чемпион Европы, призер чемпионата мира и, внимание, 12-кратный медалист чемпионатов России Анзор УРИШЕВ стал лишь серебряным медалистом турнира Дмитрия Коркина в весовой категории до 92 кг.

Опытный ветеран российского ковра познал поражение в финале от 25-летнего мастера спорта Гурама ЧЕРТКОЕВА из республики Крым. Финальную схватку Уришев провел не лучшим образом, когда как его более молодой визави действовал намного интереснее. Гураму в каждом из периодов удались два результативных прохода в ноги – 4:0.

Новый чемпион Гурам Черткоев на пути к финалу провел два поединка. В первом круге он уверенно переиграл соперника из Поднебесной, а в полуфинале разгромил со счетом 11:0 борца из Армении ГАЛСТЯН.

В весовой категории до 92 кг медали разыгрывали восемь борцов. В целом, неплохое впечатление о себе оставил якутский тяж Ньургун СЕРГИН, проведший на турнире три схватки с опытными мастерами ковра. Так в первом круге он запомнился яркой победой над призером чемпионатов мира и Европы Иштваном ВЕРЕБ из Венгрии.

Правда, в следующем круге уже в полуфинале Сергин уступил-таки фавориту Уришеву (1:9). А в бронзовом финале на завтрашний день Ньургун проиграл со счетом 1:11 еще одному титулованному сопернику, серебряному призеру чемпионата мира Ивану ЯНКОВСКОМУ из Белоруссии.

Вторая схватка за бронзу в этом весе выдалась на редкость зрелищной для борцов этой категории. Вонву ЧОЙ из Кореи и Марзпет Галстян из Армении выдали потрясающий спектакль, заработав на двоих 15 баллов. Победу в итоге со счетом 9:6 праздновал Галстян.

Чемпионы и призеры до 92 кг:

Гурам Черткоев (Россия)

Анзор Уришев (Россия)

Марзпет Галстян (Армения)

Иван Янковский (Белоруссия)