Молодой якутянин мечтает пригласить Путина

23 декабря Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, на которой ответит на главные вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ, среди них трое представителей Якутии.

По словам председателя Молодежного правительства Якутии Петра БУРНАШЕВА, будь он участником пресс-конференции задал бы вопрос про участие президента РФ на молодежных мероприятиях дальневосточного региона и Якутии:

«Помимо глобальных вопросов, с призмы молодежной политики, поинтересовался бы планами об участии Владимира Путина на больших молодежных мероприятиях, проводимых в ДФО и Якутии. Ведь на таких больших форумах как «Машук» и «Таврида» он принимает участие лично. А на нашей территории, мероприятий с участием первого лица государства еще не было. Было бы здорово если бы он посетил наш фестиваль «MUUS USTAR», — говорит Петр Бурнашев.

Отметим, что в 2021 году встреча Путина с журналистами пройдет в очном формате, впервые с начала пандемии. Петр Бурнашев отметил, что такой формат — единственно правильный:

«В настоящее время, власть максимально открыта перед журналистами. Эта ежегодная традиция позволяет народу быть в курсе всех событий, почувствовать настроение и настрой властей через материалы журналистов. Это правильная политика, которой придерживается и наш Ил Дархан, который постоянно встречается с журналистами и блогерами, проводит Прямые эфиры одновременно на нескольких платформах, отвечая на вопросы жителей республики».