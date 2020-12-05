Молодой режиссер из Якутии стал лучшим документалистом
3 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной молодежной кинопремии, организованной Роскультцентром.
Победителем в номинации «Лучший документальный фильм» был признан фильм «Бой» режиссера из г. Якутска Максима Арбугаева.
Почетными гостями церемонии награждения стали выдающиеся деятели в области кинондустрии, культуры, представители власти и бизнес-сообщества: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов, телеведущая Ирина Россиус, российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин, генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель мастерской документального кино, лауреат премий «ТЭФИ» и «Ника» Сергей Мирошниченко и многие другие.
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