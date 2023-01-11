11.01.2023
18:41
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Происшествия

Молодой человек погиб, упав с крыши КФЕН СВФУ

Возле корпуса факультета естественных наук СВФУ в понедельник обнаружено тело молодого человека. Информацию об этом ЯСИА подтвердили в пресс-службе университета: «Действительно, 9 января, возле КФЕНа было обнаружено тело человека. Он не был студентом или сотрудником университета. По предварительным данным, молодой человек забрался на крышу по наружной лестнице».

Следком Якутии выясняет обстоятельства смерти возле КФЕН СВФУ, сообщает тгк @yakutia_kp. Тело молодого человека 1995 года рождения было обнаружено 9 января. Он забрался на крышу здания университета по лестнице и мог упасть оттуда.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА, тгк @yakutia_kp

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