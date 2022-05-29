29.05.2022
14:29
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Происшествия

Молодой человек изуродовал припаркованную машину

Воскресным утром в Якутске молодой человек выплеснул весь свой гнев на припаркованную во дворе машину. В порыве ярости он сломал бампер, отпинал по кругу и разбил стекло. Затем он уселся возле изуродованной машины и начал кричать по телефону.

Это месть обидчику, личные счеты или семейные разборки, обстоятельства произошедшего инцидента предстоит изучить правоохранительным органам.

Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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