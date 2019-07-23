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Молодогвардейцы Якутии бьют тревогу

Молодая Гвардия Якутии провела мониторинг многоквартирных домов на наличие алкомаркетов на первых этажах домов, а также в непосредственной близости от детских площадок на придомовой территории.

Подобные алкомаркеты в народе называют «разливайками». К сожалению, их количество, судя по жалобам жителей Якутска, не уменьшается. Молодогвардейцы проверили более 20 домов на факт незаконной и нарушающей законодательство «рюмочных», расположенных на первых этажах домов и вблизи детских площадок.

Факты нарушения законодательства РФ, последствия распития алкогольных напитков выявлены в 95% случаях в ходе мониторинга.

Факты нарушения будут переданы в вышестоящие инстанции для оперативного реагирования и последующего их устранения. Будет составлен реестр домов, которые нарушают законодательство РФ по продаже алкогольной продукции.

Председатель ТСЖ многоквартирного дома по улице Дзержинского, 7/1 Анна ДОБРОХОТОВА:

– Мы неоднократно обращались к властям по поводу бара, открывшего свои двери как раз напротив нашего дома. Прокуратура, мэрия, управа молчат. Жильцы соседнего дома жалуются, что клиенты бара под домом сделали общественный туалет. Надеемся, что Молодая Гвардия Якутии поможет разрешить данную проблему!

Молодая Гвардия оповещает: в случае обнаружения фактов распития алкогольных напитков на детских площадках, вблизи детских садов и многоквартирных домов, незамедлительно звонить в полицию и сообщать о данном гражданском правонарушении.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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