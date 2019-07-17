Молодогвардейцы Мирного раздали ленточки триколор

Молодогвардейцы Мирнинского местного отделения провели акцию по раздаче ленты российского триколора. Она посвящена 350-летию российского флага в. Всего раздали более 300 лент. Впервые российский флаг был поднят в 1668 году на первом русском военном корабле «Орёл». Подлинным «отцом» российского триколора считается Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, которым повелевал поднимать на торговых судах бело-сине-красный флаг. Его образец император нарисовал сам, а также определил порядок расположения горизонтальных полос. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82