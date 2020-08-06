Молодогвардейский перформанс в знак поддержки врачей

Профессия врача традиционно считается одной из самых важных, уважаемых и гуманных. Но сейчас, в условиях распространения коронавируса, врачи проявляют особый героизм, отдавая все свои силы для помощи людям, принимая на себя ответственность при решении медицинских вопросов и забывая о личных интересах.

Сегодня, чтобы выразить благодарность врачам и медперсоналу за их труд, активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели перформанс посвященный врачам, которые борются за здоровье людей в период пандемии.

Перформанс заключался в образах людей, которые ежедневно трудятся и борются с коронавирусом, которые контактируют с большим количеством людей (чиновники, продавцы, молодежь, водители, жители на прогулке, врачи, бортпроводники и тп). Участники акции выстроились в свои квадраты, единовременно надели маску, перчатки и подняли плакаты с поздравительными фразами.

Айаан Яковлев, руководитель аппарата Молодой Гвардии, рассказал свое мнение о данной акции:

«Сегодня, Молодая Гвардия Единой России провела перформанс, в честь международного дня «Врачи мира за мир», в знак поддержки врачей и как напоминание нашим жителям страны о том, что пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты. Не болейте, будьте здоровы и осторожны!», — отметил он.

6 августа международный день, который был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину страшной трагедии – дня бомбардировки японского города Хиросима. Учитывая дату и повод для мероприятия, его нельзя назвать праздником в прямом смысле. В результате бомбардировки пострадало более 200 тыс. людей. Они безжалостно были убиты. Последствия радиоактивного облучения ужасны, ведь они оказали негативное влияние не на одно поколение.

В 2020 году врачи вновь объединились для борьбы с всемирной угрозой – пандемией коронавируса. Поэтому МГЕР решила использовать этот день, чтобы в очередной раз поблагодарить всех медицинских работников за отважную работу и ежедневный вклад в борьбу с эпидемией COVID-19.