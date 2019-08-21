21.08.2019
13:30
65
Общество
Молодогвардейцы Якутска помогли ветерану тыла Ульяне Рахлеевой
«Молодая Гвардия «Единой России» оказала большую помощь ветерану тыла Ульяне Тимофеевне РАХЛЕЕВОЙ, живущей в частной доме в исторической части столицы – районе Сайсар.
Парни и девушки вымыли полы и окна у пожилой женщины, собрали и выбросили многолетний мусор с участка. Ветерана тыла переполняли эмоции при виде ребят и результатов действенной помощи.
Адрес Ульяны Тимофеевны молодогвардейцам дали в управе Сайсарского округа. А организовали помощь Кюннэй ИВАНОВА, Степан СЛЕПЦОВ, Иван АБРАМОВ и другие молодые люди, которых отличает помимо активной жизненной позиции еще и участие к пожилым и не только людям – ко всем, кто нуждается в помощи и внимании.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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