Молодогвардейцы Якутска помогли ветерану тыла Ульяне Рахлеевой

«Молодая Гвардия «Единой России» оказала большую помощь ветерану тыла Ульяне Тимофеевне РАХЛЕЕВОЙ, живущей в частной доме в исторической части столицы – районе Сайсар.

Парни и девушки вымыли полы и окна у пожилой женщины, собрали и выбросили многолетний мусор с участка. Ветерана тыла переполняли эмоции при виде ребят и результатов действенной помощи.

Адрес Ульяны Тимофеевны молодогвардейцам дали в управе Сайсарского округа. А организовали помощь Кюннэй ИВАНОВА, Степан СЛЕПЦОВ, Иван АБРАМОВ и другие молодые люди, которых отличает помимо активной жизненной позиции еще и участие к пожилым и не только людям – ко всем, кто нуждается в помощи и внимании.