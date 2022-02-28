Молодогвардейцы Якутии вышли на одиночные пикеты

28 февраля активисты молодогвардейцы Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» поддержали решение президента и парламента о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В целях поддержки ДНР и ЛНР активисты «Молодой Гвардии» вышли на одиночные пикеты с плакатами Донецкой и Луганской народной Республик.

«О признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил буквально на днях, вечером 21 февраля. Решением большинства было признано объявить независимость ДНР и ЛНР, которое поддержали 73% участников. Я думаю, что все спорные вопросы будут в решены ходе переговоров с представителями Киевских властей и сегодняшним руководством этих республик», — отметил заместитель руководителя аппарата «МГЕР» Александр Петров.







Днем раньше, 27 февраля в Якутске на площади Ленина полицейскими были задержаны две девушки, на рюкзаке одной из которых был плакатик с надписью «Нет войне» — сообщил News.Ykt.Ru

Видео задержания вчера появилось в сети.

Как стало известно SakhaLife, девушки провели ночь в полиции, а на следующий день предстали перед судом. Суд наложил каждой из них штраф на 10 тысяч рублей. Сегодня девушек отпустили по домам.