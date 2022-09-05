Молодогвардейцы Якутии приняли участие в диктанте Победы





3 сентября, активисты Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в «Диктанте Победы», посвященный памяти о Великой отечественной войны.



Всего в тесте было 25 вопросов, из них 13 с выбором ответа и 12 с развернутым ответом. Участие приняли 20 студентов.



«Отрадно, что проводятся такие мероприятия. Мы никогда не должны забывать эти жертвы и своих Героев! Наши предки сплотились, выстояли и укрепили позиции страны на долгие годы. Низкий поклон каждому, кто прошёл через этот ад! Мы помним! Мы гордимся!» — Надежда Кардашевская, активист ЯРО ВОО МГЕР.