05.09.2022
12:07
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Общество

Молодогвардейцы Якутии приняли участие в диктанте Победы



3 сентября, активисты Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в «Диктанте Победы», посвященный памяти о Великой отечественной войны.

Всего в тесте было 25 вопросов, из них 13 с выбором ответа и 12 с развернутым ответом. Участие приняли 20 студентов.

«Отрадно, что проводятся такие мероприятия. Мы никогда не должны забывать эти жертвы и своих Героев! Наши предки сплотились, выстояли и укрепили позиции страны на долгие годы. Низкий поклон каждому, кто прошёл через этот ад! Мы помним! Мы гордимся!» — Надежда Кардашевская, активист ЯРО ВОО МГЕР.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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