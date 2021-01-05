Молодогвардейцы Якутии пополнили банк крови

5-6 января 2021 года «Молодая Гвардия» по всей России проводит Федеральную благотворительную акцию по забору плазмы крови с антителами от доноров-молодогвардейцев и волонтеров, выздоровевших после COVID-19.

В связи с введением режима карантина и самоизоляции по всей стране уменьшилось число доноров. При этом кровь и ее компоненты остро нужны для плановых и внеплановых хирургических операций.

Станции переливания крови, как и другие медучреждения, переведены в режим повышенной готовности. Большое внимание уделялось нормам санитарно-гигиенической безопасности, а теперь их соблюдение взято под строжайший контроль. Молодогвардейцы сдавали кровь в масках, доноров обеспечили антисептиками.

В этом году из-за распространения коронавируса многие жители воздержались от сдачи крови. Помочь пополнить ее запасы вызвались молодогвардейцы Якутии. Ребята сдали ее 5 января в Республиканской станции переливания крови.

«Сдача антиковидной крови, как один из способов борьбы с пандемией – самый оптимальный вариант. Этот год стал особенным: пункты переливания крови ощутили значительный спад донорской крови. Федеральная акция «Молодой Гвардии» по сдаче антиковидной и донорской крови активно способствует в борьбе с пандемией. Якутия не исключение: наши активисты, которые на постоянной основе сдают кровь, пришли в пункт переливания крови и приняли участие в Федеральной благотворительной акции», – отметил Член регионального штаба «МГЕР» Александр АВЕРЕНСКИЙ.

Для справки:

Переливание плазмы с антителами от доноров, выздоровевших после COVID-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции в отсутствие вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий противопоказаний к донорству (отсутствие хронических заболеваний, отрицательные тесты на гепатиты В, С, ВИЧ и т.д.). Сдать плазму можно не ранее, чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому. Для переливания необходима только плазма с высоким содержанием антител к коронавирусу. Принять окончательное решение о допуске потенциального донора может только врач-трансфузиолог.