Молодогвардейцы вызвались на помощь в Верхоянский улус

15 июля активисты ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» вылетели в Верхоянский район для проведения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим от паводка жителей.

В самом северном городе Якутии — Верхоянске, с населением около 1 тыс. человек, с 9 июля введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населенных пунктах. На данный момент главной задачей нашего спецотряда является минимизирование последствия дождевого наводнения. Будем приступать к восстановительным работам в пострадавших селах.

«Мы оперативно отреагировали на сигнал о помощи одного из районов нашей Республики, который ушел под воду. Наш отряд в количестве 10-ти парней сегодня вылетел в Верхоянский район на целый месяц, для ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что условия, в которых мы будем работать остаются неизвестными, мы твердо нацелены благополучно восстановить прежнее состояние Верхоянска!» — поделился член Якутского регионального штаба МГЕР, лидер спецотряда Максим Семенович Колесов.