Молодогвардейцы встретились с руководителями фракций Госдумы

Команда “Молодой Гвардии”, в числе которых и якутские молодогвардейцы, встретилась с депутатами Госдумы во главе с Сергеем Неверовым. Такие встречи – традиция политической смены “Территория смыслов”.

Молодогвардейцы задали больше 20 вопросов: экология, ответственное обращение с животными, реализация нацпроектов, космос, мечты, «курилки» в аэропортах и не только.

После показали гостям территорию форума и продолжили общение.

Диалог на равных с Сергеем Неверовым, Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым и Геннадием Зюгановым прошёл остро и интересно.

Во вступительном слове Сергей Иванович рассказал о своем видении постправды в современном мире, приведя в пример несколько информационных кейсов.

А после участники пообщались в формате «вопрос-ответ».

Со стороны “Молодой Гвардии Единой России” был задан вопрос об эффективности действий региональных властей в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Говорили и об историческом развитии России, законопроектах фракций, возможностях для молодёжи.

Получилась оживленная и конкретная дискуссия.