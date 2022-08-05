05.08.2022
13:20
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Общество

Молодогвардейцы стали волонтерами на «ProДФО»

4 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» побывали волонтерами на «ProДФО». «ProДФО» — это серия уникальных онлайн-форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов и СМИ и жителей регионов ДФО.

Форум «ProДФО» продолжает свою работу на Дальнем Востоке. Спикеры и эксперты собрались в Якутске, чтобы обсудить важную отрасль, которая претендует на серьёзную долю в российской экономике. Речь пойдёт о креативных индустриях.

«Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, комфортной городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. Участники открыто и неформально обсуждают существующую проблему и предлагают наиболее эффективные пути ее решения» – Саввина Сандара, волонтер «ProДФО», активистка ЯРО ВОО «МГЕР».

Фото: пресс-службы
Источник: ЯРО ВОО МГЕР

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