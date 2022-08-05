Молодогвардейцы стали волонтерами на «ProДФО»

4 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» побывали волонтерами на «ProДФО». «ProДФО» — это серия уникальных онлайн-форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов и СМИ и жителей регионов ДФО.

Форум «ProДФО» продолжает свою работу на Дальнем Востоке. Спикеры и эксперты собрались в Якутске, чтобы обсудить важную отрасль, которая претендует на серьёзную долю в российской экономике. Речь пойдёт о креативных индустриях.

«Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, комфортной городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. Участники открыто и неформально обсуждают существующую проблему и предлагают наиболее эффективные пути ее решения» – Саввина Сандара, волонтер «ProДФО», активистка ЯРО ВОО «МГЕР».