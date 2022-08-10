10.08.2022
12:31
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Общество
Молодогвардейцы раздали ленты триколор
10 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» раздали горожанам ленты «Триколор» в поддержку специальной военной операции.
На главной площади Якутска всего было раздано около 100 ленточек. «Национальный триколор – это символ нашего государства, единства народа и могущества великой России. Такой акцией мы хотим привить нашей молодежи патриотизм к своей Родине. Для наших солдат сейчас очень важна поддержка, потому что мы – тыл. Они должны знать, за кого они стоят: за нашу землю, за нас, за наших детей», — комментирует
Фото: пресс-службы
Источник: ЯРО ВОО МГЕР
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