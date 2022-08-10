10.08.2022
12:31
135

Общество

Молодогвардейцы раздали ленты триколор

10 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» раздали горожанам ленты «Триколор» в поддержку специальной военной операции.

На главной площади Якутска всего было раздано около 100 ленточек. «Национальный триколор – это символ нашего государства, единства народа и могущества великой России. Такой акцией мы хотим привить нашей молодежи патриотизм к своей Родине. Для наших солдат сейчас очень важна поддержка, потому что мы – тыл. Они должны знать, за кого они стоят: за нашу землю, за нас, за наших детей», — комментирует

Фото: пресс-службы
Источник: ЯРО ВОО МГЕР

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх