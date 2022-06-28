Молодогвардейцы провели мониторинг алкомаркетов

28 июня, активисты Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели мониторинг организаций осуществляющих розничную продажу спиртосодержащих напитков на выявление факта нарушений согласно действующему законодательству, о регулировании производства и оборота алкогольной продукции (ФЗ от 22.11.1995 г. N 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции).

В ходе мониторинга были проверены 9 организаций, среди них факта нарушения не было.