03.08.2022
13:21
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Праздники
Молодогвардейцы поздравили десантников с днем ВДВ
2 августа в Якутске, на площади Орджоникидзе, традиционно отметили День воздушно-десантных войск. В этом году событие состоялось в том числе в поддержку жителей Донбасса.
Активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» поздравили собравшихся на площади десантников.
Филиппова Валерия, активистка ЯРО ВОО МГЕР: «Воздушно-десантные войска — уникальный род войск, воинам-десантникам по плечу самые трудные задачи. Сегодня они с честью выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм, защищая интересы нашей страны!».
Фото: ЯРО ВОО МГЕР
Источник: ЯРО ВОО МГЕР
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