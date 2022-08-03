Молодогвардейцы поздравили десантников с днем ВДВ

2 августа в Якутске, на площади Орджоникидзе, традиционно отметили День воздушно-десантных войск. В этом году событие состоялось в том числе в поддержку жителей Донбасса.

Активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» поздравили собравшихся на площади десантников.

Филиппова Валерия, активистка ЯРО ВОО МГЕР: «Воздушно-десантные войска — уникальный род войск, воинам-десантникам по плечу самые трудные задачи. Сегодня они с честью выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм, защищая интересы нашей страны!».