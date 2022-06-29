29.06.2022
10:24
58
Общество
Молодогвардейцы помогают якутянам
27 июня, активисты Якутского регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» оказали адресную помощь и помогли многодетной семье, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации.
Молодогвардейцы убрались в участке пожилой пенсионерки с тремя внуками, перетаскали и пересадили мешки с землей.
Анатолий Федоров, активист МГЕР: «Одна из самых важных задач молодого поколения — это забота и помощь пожилым людям. Мы надеемся, что наша помощь была полезной!»
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.06.2022
0
0
29.06.2022
0
28
29.06.2022
0
57
29.06.2022
0
83
29.06.2022
0
122
29.06.2022
0
115
29.06.2022
0
268
29.06.2022
0
460
29.06.2022
0
911
29.06.2022
0
334
29.06.2022
0
1111
29.06.2022
0
1812
29.06.2022
1
2468
28.06.2022
0
1642
28.06.2022
0
765
28.06.2022
0
1258
28.06.2022
0
379
28.06.2022
0
326
28.06.2022
0
410
28.06.2022
1
1055
28.06.2022
0
235
28.06.2022
0
451
28.06.2022
0
391
28.06.2022
0
773
28.06.2022
0
422
28.06.2022
0
1478
28.06.2022
0
234
28.06.2022
0
662
28.06.2022
0
348
28.06.2022
0
319
28.06.2022
0
1462
28.06.2022
0
1405
28.06.2022
0
477
28.06.2022
0
306
28.06.2022
0
1486
28.06.2022
1
2651
28.06.2022
0
1356
28.06.2022
0
264
28.06.2022
0
2198
28.06.2022
0
401
28.06.2022
0
288
28.06.2022
0
1772
28.06.2022
0
3542
28.06.2022
0
308
28.06.2022
0
321
28.06.2022
0
344
28.06.2022
0
245
28.06.2022
0
295
28.06.2022
0
1876
28.06.2022
0
1022
28.06.2022
0
657
28.06.2022
0
752
28.06.2022
0
504
28.06.2022
0
1383
28.06.2022
0
1733
28.06.2022
0
613
28.06.2022
0
388
28.06.2022
0
630
28.06.2022
0
558
28.06.2022
0
394
28.06.2022
0
329
28.06.2022
0
402
28.06.2022
0
991
28.06.2022
1
3832
28.06.2022
0
1278
28.06.2022
0
519
ТОП НОВОСТИ
26.06.2022
3
65884
25.06.2022
Лучший комментарий
2
19834
25.06.2022
0
13632
27.06.2022
1
13034
26.06.2022
0
11795
26.06.2022
0
11538
23.06.2022
1
10223
27.06.2022
0
9725
24.06.2022
0
9245
Добавить комментарий