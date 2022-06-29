Молодогвардейцы помогают якутянам





27 июня, активисты Якутского регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» оказали адресную помощь и помогли многодетной семье, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Молодогвардейцы убрались в участке пожилой пенсионерки с тремя внуками, перетаскали и пересадили мешки с землей. Анатолий Федоров, активист МГЕР: «Одна из самых важных задач молодого поколения — это забота и помощь пожилым людям. Мы надеемся, что наша помощь была полезной!»

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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