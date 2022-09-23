Молодогвардейцы поддерживают референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской, Запорожской областей

23 сентября активисты Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» вышли на акцию в поддержку граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также за референдум о вхождении в состав Российской Федерации Херсонской и Запорожской областей!

В акции приняли участие 150 молодогвардейцев. В ходе акции выступили Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Михайлович Платонов и лидеры общественных организаций Якутии.

«Мы являемся частью исторического, знакового события. Жители ДНР, ЛНР и Херсонской, Запорожской областей находятся в непростой ситуации, и мы решительно поддерживаем их желание о проведении референдумов. Россия – великая, мощная держава, и волеизъявление ее народа непоколебимо. Единство поможет нам в нашей победе!» — комментирует Колесов Константин, активист ЯРО ВОО «МГЕР».