Молодогвардейцы навестили ветеранов ВОВ

14-15 февраля молодогвардейцы города Якутска, совместно с активистами объединённого студенческого совета общежитий СВФУ, в рамках акции «Выходные с ветераном» навестили ветеранов ВОВ –почетных граждан РС(Я) Платона Ивановича Харитонова и Дмитрия Николаевича Алексеева.

Платон Иванович рассказал активистам о своей истории. Как жили во времена Великой Отечественной войны, и как изменилось его восприятие жизни после войны. Безусловно, это была героическая эпоха, которая оставила огромный след всей стране. Наши деды и бабушки прошли страшное испытание как для одного человека, так и для всего народа.

«Нашему поколению, которое родилось и выросло в мирное время, сложно представить горечи военной поры. Мы были рады лично познакомиться с Платоном Ивановичем. Как можно больше людей, особенно молодежь, должны участвовать в подобных мероприятиях, ведь это так важно сохранять память тех лет и проявлять уважение героям. Безмерно благодарны нашим ветеранам, тем, кто выстоял и победил!» — прокомментировал член регионального штаба МГЕР Якутии Александр Аверенский.

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Дмитрий Николаевич Алексеев также радушно встретил гостей и пригласил их на чай.

В ходе интересной беседы Дмитрий Николаевич рассказывал студентам о суровых военных буднях, о славном жизненном пути, пройденном за годы войны. За свои заслуги перед Отечеством ветеран не раз был награжден орденами и медалями.

Ребята, в свою очередь, рассказали истории из своей студенческой жизни.

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