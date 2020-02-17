17.02.2020
18:45
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Общество

Молодогвардейцы навестили ветеранов ВОВ

14-15 февраля молодогвардейцы города Якутска, совместно с активистами объединённого студенческого совета общежитий СВФУ, в рамках акции «Выходные с ветераном» навестили ветеранов ВОВ –почетных граждан РС(Я) Платона Ивановича Харитонова и Дмитрия Николаевича Алексеева.

Платон Иванович рассказал активистам о своей истории. Как жили во времена Великой Отечественной войны, и как изменилось его восприятие жизни после войны. Безусловно, это была героическая эпоха, которая оставила огромный след всей стране. Наши деды и бабушки прошли страшное испытание как для одного человека, так и для всего народа.

«Нашему поколению, которое родилось и выросло в мирное время, сложно представить горечи военной поры. Мы были рады лично познакомиться с Платоном Ивановичем. Как можно больше людей, особенно молодежь, должны участвовать в подобных мероприятиях, ведь это так важно сохранять память тех лет и проявлять уважение героям. Безмерно благодарны нашим ветеранам, тем, кто выстоял и победил!» — прокомментировал член регионального штаба МГЕР Якутии Александр Аверенский.

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Дмитрий Николаевич Алексеев также радушно встретил гостей и пригласил их на чай. 

В ходе интересной беседы Дмитрий Николаевич рассказывал студентам о суровых военных буднях, о славном жизненном пути, пройденном за годы войны. За свои заслуги перед Отечеством ветеран не раз был награжден орденами и медалями.

Ребята, в свою очередь, рассказали истории из своей студенческой жизни.

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В 2020 году мы празднуем 75-летие Победы нашей страны над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Текущий 2020 год, объявленный «Годом патриотизма», укрепляет преемственность исторических традиций, является крепкой основой для воспитания молодого поколения.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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