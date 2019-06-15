Молодое сердце фестиваля

«Благочиннический конкурс молодых исполнителей, проходящий в Алдане в рамках Пасхального фестиваля, несет не только «культуру в массы» и даже не веру, а такую важную Духовность. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в глаза талантливым юношам и девушкам Якутии…»

Чуть больше месяц назад отгремел этот грандиозный фестиваль на Алданской земле, ставший седьмым по счету, а в адрес организаторов продолжают поступать восхищенные отзывы гостей этого незабываемого действа. Приведенные выше слова принадлежат почетному члену жюри конкурсной программы Алексею Смышляеву, главному редактору научно-технического журнала «Эксперт+», преподавателю фотографии Международного института фотографии и кино на факультете фотокорреспондентов имени Гальперина. Алексей — внештатный корреспондент фотоинформационных агентств «Интерпресс», ТАСС, ИД «Коммерсант»; член Международного союза журналистов, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики; победитель и лауреат Всероссийских и международных фотоконкурсов

Но обо всем по порядку. Благочиннический конкурс молодых исполнителей стал сердцем Пасхального фестиваля на Алданской земле. В этом году рекордное число участников — 649 человек в возрасте от 7 до 35 лет из Алданского, Нерюнгринского районов РС (Я), г. Якутска и Хабаровского края. Замечательные члены жюри приехали из Санкт-Петербурга. Александр Богачев — пианист, композитор, аранжировщик, лауреат международного конкурса и обладатель Гран-при всероссийского конкурса музыкантов им. Кабалевского. Он — солист Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Медведева, преподаватель Российского института сценических искусств в Санкт-Петербурге. Варвара Шалагина — актриса Петербургского Камерного театра. Александр и Варвара открыли конкурс необыкновенным концертом, а Гала-концерт и закрытие сами срежиссировали и провели Илья Архипов (главный режиссёр Петербургского камерного театра, художественный руководитель Первой Санкт-Петербургской школы мюзикла, режиссёр-актер Театра эстрады имени Аркадия Райкина) и Варвара Шалагина.

Конкурс открылся концертом во Дворце культуры, а на следующий день в ДК «Металлург» п. Нижний Куранах прошли конкурсные просмотры в двух номинациях — «Вокальный ансамбль» и «Танцевальный коллектив». 200 детей пообедали в столовой местной гимназии благодаря руководству АО «Полюс Алдан». Вечером того же дня в бизнес-инкубаторе с помощью Ольги Яковлевны Корневой были подведены итоги номинации «Искусство фотографии», а наутро состоялись выступили участники еще двух номинаций — «Инструментальный ансамбль» (в Алданской ДШИ) и «Театральное искусство» (в ТЮЗе).

Конечно такое масштабное интереснейшее мероприятие, охватившее поселения Алданского района не могло бы состояться без официальных лиц, без руководителей учреждений образования и культуры, без индивидуальных предпринимателей, пожелавших внести свой вклад в благое дело. А оно измерялось как большими, так и маленькими ручейками, влившимися в большую бурную реку, под названием Фестиваль, и обеспечившими ее плавное наполненное содержанием течение. С огромной благодарностью за помощь в проведении VII Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках Пасхального фестиваля на Алданской земле обращается ко всем своим помощникам благочинный Алданского округа иеромонах Макарий. Он называет с большой признательностью главу МО «Алданский район» С. Н. Позднякова; главу МО «Город Алдан» А.Л. Бугая; главу МО «Поселок Нижний Куранах» Е.Е. Потапова; генерального директора АО «АК «Железные дороги Якутии» В.В. Шимохина; управляющего директора АО «Полюс Алдан» А.П.; Носкова индивидуальных предпринимателей Александра Николаевича Попова и Василия Федоровича Суховерхова; начальника МУ «Алданский центр культурного развития» Л.В. Кацубу, начальника Департамента образования МО «Алданский район» Е.И. Хрущ и ее заместителя О.Б. Чмирь; директора Дворца культуры г. Алдана В.М. Чернову; директора Театра юного зрителя г. Алдана А. В. Богданчикову; директора ДК «Металлург» п. Нижний Куранах М.Я. Русинову и звукорежиссера А.П. Сенникова; команду филиала Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова во главе с директором Н. А. Кормишиной; генерального директора ООО «Пассажиро-транспортная компания Алдана» С.Г. Балтага; директоров образовательных учреждений: школы №1 В.В. Комчадалова, гимназии г. Алдана М.И. Витевскую, лицея Л.Б. Бузову, школы №4 п. Нижний Куранах Л.В. Мухину, гимназии п.Нижний Куранах Р. С. Улыбину– за предоставленные школьные автобусы для перевозки участников конкурса.

VII Благочиннический фестиваль и проведенный в его рамках Конкурс молодых исполнителей закончился грандиозным Гала-концертом.

И не случайно отголоски этого неповторимого события до сих пор на слуху и в памяти всех, кто хоть толикой своей души прикоснулся к прекрасному. Всем миром, можно сказать, алданцы возвели в ранг величия и православие, и талантливых исполнителей. Вот что пишет, побывав на фестивале, почетный член жюри Алексей Смышляев:

— Так случилось, что мне доверили войти в состав жюри VII Благочиннического конкурса молодых исполнителей, проходящего в рамках ежегодного Пасхального фестиваля. Место действия: Якутия, город Алдан. Отдельного разговора заслуживает маршрут, которым мы, члены жюри, добирались в эти края: несколько авиаперелетов, переправа на амфибиях на воздушной подушке через проталины замерзшей реки Лена, шесть часов на автомобиле среди заснеженных просторов по трассе, где встречная машина случается едва лишь раз в пятнадцать минут.

Надо ли говорить, что места здесь суровые, а жизнь простых людей сложно назвать беззаботной. И потому особенно волнительно за подрастающее поколение, которому в этих ограниченных условиях очень сложно найти лучшее применение своему потенциалу, но легко сбиться с пути.

И, наверное, нетрудно понять наше потрясение и восторг, когда мы погрузились в бурлящую до позднего вечера жизнь фестиваля. Более 650 участников разных возрастов, прекрасная техническая база конкурсных площадок, множество номинаций: «Театральное мастерство», «Вокал», «Хореография», «Инструментальное мастерство», «Фотография». А уровень выступлений! Да, мои коллеги по жюри, профессиональные артисты, режиссеры, музыканты, певцы, с полным на то правом не всегда разделяли мое восхищение очередным танцевальным номером или театральной постановкой, но и они не раз аплодировали «до волдырей на руках», как выразился один из членов жюри, музыкант Александр Богачев. Иногда доходило до приятного шока от того, что здесь, в этой якутской глубинке, возможно (уже в седьмой раз!) проводить конкурс подобного масштаба с такой четкой организацией и таким высоким исполнительским мастерством конкурсантов.

Отдельного упоминания заслуживают представители филиала Якутского музыкального колледжа имени М. Н. Жиркова, вошедшие в состав оргкомитета конкурса: директор Нина Александровна Кормишина, ее заместители — по учебной работе Светлана Владимировна Платонова и по воспитательной Ирина Николаевна Маньшина, а также лаборант Ольга Вячеславовна Соболева. Все конкурсные дни они были ведущей силой, раскладывающей все по полочкам (и в переносном, и буквальном смысле), следящей за таймингом, за техникой, за просьбами участников. Мы только просыпались, а они уже были на ногах, мы засыпали, а в окнах их кабинетов, где утрясались оперативные вопросы будущего дня, еще горел свет. Для рассказа о концерте филиала музыкального колледжа вообще сложно подобрать слова. Более чем полуторачасовое выступление смотрелось и слушалось на одном дыхании. Высочайший уровень, драйв и влюбленность в свое дело в глазах музыкантов.

Идейным вдохновителем конкурса многие годы является иеромонах Макарий, благочинный Алданского округа. От него через цепочку соорганизаторов нам и поступило приглашение посетить Пасхальный фестиваль. Мы ждали чего угодно, а нас встретил абсолютно светлый молодой человек с открытым лицом и передовыми взглядами. На конкурсе, одной из ведущих тем которого был джаз, не было ни малейшей попытки «насадить религию» или поднять вопросы веры. Зато уже за пределами концертных площадок, во время переездов, обедов и прочих личных встреч было много бесед о вопросах веры и религии с отцом Макарием и его помощником, настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Нижний Куранах отцом Евгением. И это общение стало настоящим откровением. Оказывается, есть священники, которые готовы к критическому, рациональному и взвешенному обсуждению православных тем. Признаюсь, эти беседы помогли мне скорректировать свое отношение к представителям церкви.

Благочиннический конкурс несет не только «культуру в массы» и даже не веру, а такую важную Духовность. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в глаза талантливым юношам и девушкам Якутии. И вот за эту миссию — низкий поклон всем, кто организует и проводит конкурс.

Сегодня анализируя все увиденное, я бы внес свои предложения по дальнейшей организации конкурсов: ввести новые номинации, например, «Артист оригинального жанра», «Художественное творчество», «Короткометражный фильм». Тему фотоконкурса сделать уже (при этом отменить возрастные категории, так как нет возможности проверить их достоверность) или сделать сразу несколько тем. Вариант тем фотоконкурса: «Отношения», «Родной пейзаж», «Народные традиции», «Любовь к ближнему», «Интересная профессия»… И еще обязательно больше рассказывать о происходящем. Конкурс достоин того, чтобы о нем знало как можно больше людей, жителей Якутии и не только. Тогда бы и спонсоров могло поприбавиться, и рос бы статус конкурса.