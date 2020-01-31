Молодежный совет «Саханефтегазсбыта» начал свою работу

В АО «Саханефтегазсбыт» создан Молодежный совет. 30 января состоялось первое заседание на котором утвержден состав из 15 молодых сотрудников. Председателем избрана специалист отдела маркетинга и завоза нефтепродуктов Анна МАКСИМОВА, заместителем председателя – инженер-программист отдел автоматизированных систем управления Александр БРЫЛЯКОВ и секретарем – специалист отдела по кадрам и социальных вопросов Яна АНЦИФЕРОВА.

«Идея создания Совета принадлежит инициативной молодежи управления АО «Саханефтегазсбыт» и было поддержано генеральным директором Виктором ЛЕБЕДЕВЫМ. Мы планируем во взаимодействии с профсоюзным движением компании принимать активное участие в организации мероприятий, акциях по добровольчеству и благотворительности», — рассказала председатель Анна Максимова.

Молодежный совет АО «Саханефтегазсбыт» — это совещательный орган. Совет формируется из сотрудников компании в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Задачами Совета являются систематическая работа по решению проблемных вопросов, участие в переговорах с работодателем, в контроле за выполнением Коллективного договора.