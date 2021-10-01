Молодежный парламент Якутии объявляет набор новых членов

С 1 по 8 октября 2021 года объявляется приём заявок от кандидатов для последующего избрания в состав Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – это консультативно-совещательный орган Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по государственной молодежной политике, вобравший в себя представителей всех районов и крупнейших молодежных общественных организаций республики. Основной целью органа, основанного на добровольных началах, является популяризация законодательной деятельности среди молодежи, реализация и доведение молодежных инициатив до руководства законодательной и исполнительной властей республики. В задачи Молодежного парламента также входит защита прав и интересов молодежи и помощь в реализации актуальных проектов.

Председателем Молодежного Парламента является ВАСИЛЬЕВ Антон Анатольевич, руководитель творческого объединения «АЙАР» при НВК «Саха», продюсер молодежных проектов.

В состав Молодежного парламента входят более 60 членов, охватывающие 28 районов республики. Работает 8 комитетов, а также действуют законотворческий совет и проектный офис:

Комитет по социальной защите

Комитет по науке, образованию и просвещению

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту

Комитет по государственному строительству и законодательству

Комитет по региональному развитию и природопользованию

Комитет по развитию Арктики и делам народов Севера

Что делать, чтобы подать заявку?

В конкурсном отборе имеют право принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), постоянно зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия).

Конкурсный отбор проводится в два этапа. Для участия в первом этапе отбора в члены Молодежного парламента необходимо отправить распечатанную и отсканированную собственноручно заполненную анкету в формате PDF (доступно по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2hag/dJ1HkQCxF) и эссе на одну из предложенных тем (до 3 листов) на электронную почту molparlament14@mail.ru в период с 1 по 8 октября 2021 г.

Темы эссе:

Роль молодёжи в современном обществе;

Развитие государственности Республики Саха (Якутия) в составе Российской Федерации;

Моя законотворческая инициатива.

Второй этап представляет собой собеседование с краткой программой предстоящей деятельности в качестве члена Молодежного парламента с членами оргкомитета.

По итогу конкурсного отбора члены оргкомитета утвердят список кандидатов в члены Молодежного парламента на основании баллов, выставленных за каждый этап конкурсного отбора. В состав оргкомитета включены народные депутаты Республики Саха (Якутия).

Вся информация будет размещена на сайте https://iltumen.ru/ и https://www.instagram.com/molparlament.sakha/

Когда последний срок? Необходимо направить заявку до 8 октября 2021 года.

Что дальше? При успешном прохождении вступительных испытаний, кандидаты будут утверждены в качестве члена Молодежного парламента, и у вновь вступивших будет возможность выбрать любой из комитетов для дальнейшей работы.