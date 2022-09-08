08.09.2022
14:50
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Общество

Молодежный лидер Якутии получил награду Госдумы РФ

Якутянин, молодежный лидер Антон Васильев получил высокие награды Государственной думы РФ — передает телеграм-канал PRyanaya Якутия.

Фото: https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/pranyamedia

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