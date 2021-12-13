Молодежный форум Якутии о развитии молодёжного парламентаризма

В честь 100-летия образования Якутской АССР на базе библиотеки-архива «Николаев-Центра» 11 декабря 2021 года прошёл республиканский форум «Молодёжный парламентаризм в Республике Саха (Якутия)», организованный Молодёжным парламентом при Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я).

В работе форума приняли участие около 60 членов молодёжных общественных объединений республики.

Участников форума с началом работы поздравил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил ГУЛЯЕВ, который отметил важность проведения подобных мероприятий для эффективной и результативной подготовки молодых политиков в Якутии.

«Отрадно, что сегодня Молодёжный парламент, созданный 15 лет назад, стал важной составляющей молодёжного движения в нашей республике и одним из первых проводит значимое мероприятие в рамках юбилейных событий к 100-летию образования Якутской АССР», — подчеркнул Михаил Дмитриевич.

Также в режиме онлайн с приветственным словом выступил председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Дмитрий ШАТУНОВ. Он выразил благодарность руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) за поддержку молодёжного парламентского движения и пожелал всем продуктивной работы.

По словам председателя Молодёжного парламента Антона ВАСИЛЬЕВА, форум направлен на привлечение молодёжи к законотворческой деятельности, разработке и реализации эффективной молодёжной политики в республике.

«На данный момент в регионе не хватает объединяющих факторов, которые позволили бы молодёжи говорить на одном языке. Необходимо выработать такие мысли, которые будут объединять всех представителей молодого поколения, и направлять в одном созидательном русле. Благодаря проведению данного форума, мы сможем понять, каким образом устроить такой диалог. Самое главное, мы сможем выстроить работу по вовлечению активной молодёжи нашей республики в законотворческую деятельность», — подчеркнул Антон Васильев.

Образовательная программа форума прошла в смешанном формате (онлайн и оффлайн), на котором приглашённые спикеры обсуждали заявленные темы вместе с участниками.

Лекцию о становлении и развитии государственности Якутии провёл доцент кафедры исторического факультета СВФУ, кандидат исторических наук Айтал ЯКОВЛЕВ.

О государственном устройстве и системе законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) рассказал заместитель Председателя Конституционного совета РС (Я), кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист РС (Я) Олег МИРОНОВСКИЙ.

Спикеры трека «Развитие молодежного парламентаризма в улусах Республики Саха (Якутия)» заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Любовь КЛЮКИНА, глава муниципального образования «Жарханский национальный наслег» Олекминского района Николай КОПЫЛОВ и старший референт комитета по госстроительству и МСУ Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Сергей ЯКОВЛЕВ рассуждали об изменении направлений работы по вовлечению молодёжи к законотворческой деятельности и развитии молодёжной политики в целом.

В рамках работы трека «Участие молодёжных общественных объединений в законотворческой деятельности» руководитель правового отдела ЦИК РС (Я) и председатель Молодежной избирательной комиссии РС (Я) Нарыйа ИВАНОВА и председатель Молодёжного Совета Федерации Профсоюзов РС (Я) Ирина БУРЦЕВА подробно разобрали теорию законодательной базы. Также вместе с участниками обсудили роль молодёжных организаций в развитии парламентаризма на территории республики.

Спикеры трека «Молодежный парламентаризм в информационном пространстве» начальник отдела по работе со СМИ информационно-аналитического управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Чокуур ГАВРИЛЬЕВ и генеральный директор АО «РИИХ Сахамедиа» Виктор КОЛЕСОВ поделились своим опытом работы в информационном поле и позиционировании законодательной деятельности в новых медиа.

В завершающей части мероприятия прошла очная встреча с главным врачом Якутской городской офтальмологической клинической больницы, кандидатом медицинских наук и членом Молодёжного парламента при Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я) первого созыва Иваном ЛУЦКАНОМ. Гость форума рассказал о своём опыте работы в общественной деятельности, медицине, поделился мыслями о развитии патриотизма среди населения, поддержки молодёжных инициатив, о том, каким должен быть Молодёжный парламент в регионе.

По итогам работы было решено, что республиканский форум «Молодёжный парламентаризм в Республике Саха (Якутия)» будет проводиться ежегодно.