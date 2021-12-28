Молодежные проекты к 100-летию ЯАССР

Премьер Якутии Андрей Тарасенко и члены регионального кабмина ознакомились с новыми проектами Молодёжного правительства республики, которые планируется реализовать в Год столетия ЯАССР. По итогам совещания премьер поручил профильным министерствам оказать содействие в их реализации.

Среди проектов – дизайн посадочных талонов аэропорта Якутска.

«К столетию ЯАССР мы предлагаем провести конкурс на разработку дизайна посадочных талонов с национальным колоритом. Конкурс предлагается провести среди молодёжи, а дизайн победителя разместить на авиабилетах компаний, вылетающих из республики. Это привлечёт внимание к юбилейным событиям не только внутри Якутии, но и за её пределами. Мы предварительно разработали проекты, чтобы показать, как это может выглядеть – с изображением государственных деятелей или историческими событиями», – рассказала член Молодёжного правительства Алёна Неустроева.

Андрей Тарасенко поддержал идею и предложил рассмотреть возможность расширить её на железнодорожные и автобусные билеты. Соответствующее поручение дано Минтрансу республики.

Премьер также поддержал направление работы по социальной поддержке молодых семей. В 2022 году, в Год матери в Якутии, Молодёжное правительство совместно с Минтрудом республики разработает информационные материалы для молодых родителей. Полная и актуальная информация по вопросам планирования и воспитания ребёнка, соцподдержке в регионе и стране будет собрана на портале, перейти туда можно будет одним кликом.

Министр труда и социального развития Елена Волкова предложила внести проект в план мероприятий по реализации закона об ответственном родительстве. В настоящее время план находится на стадии разработки и будет внесён на согласование и утверждение до февраля 2022 года.

Среди проектов, которые в рамках 100-летия ЯАССР реализуют члены Молодёжного правительства, также – проведение грантового конкурса для молодых учителей и педагогов республики, организация кинопоказов российских и якутских фильмов для школьников, создание объединения молодых фермеров республики и другие.

Напомним, Молодёжное Правительство является консультативным органом при Правительстве Республики Саха (Якутия), функционирующим на общественных началах. По итогам конкурса осенью 2021 года сформировали новый IV состав, куда вошли 27 молодых специалистов из разных сфер и районов республики. Предыдущий состав работал в течение трёх лет и в 2020 году стал победителем во Всероссийском рейтинге молодёжных правительств в двух номинациях – «Лучшее молодёжное правительство России» и «Лучшая проектная деятельность».