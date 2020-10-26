Молодежное правительство Якутии стало лучшим в России

На XII съезде Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации традиционно были объявлены итоги рейтинга Молодежных правительств регионов России.

Молодежное правительство Якутии по итогам работы за 2019-2020 годы стало победителем двух номинаций «Лучшее молодежное правительство» и «Лучшая проектная деятельность». Отметим, что Молправ Якутии впервые получило номинацию «Лучшая проектная деятельность». Победа в этой номинации является наиболее ценной, так как Молодежные правительства регионов страны — это общественные объединения молодежи, которые, в первую очередь, занимаются проектной деятельностью.

Председатель Молодежного правительства Якутии, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Василина ЛУКИНА отметила:

«В 2019 году при Молодежном Правительстве Якутии был создан молодежный проектный офис, который помогает молодежи «упаковывать» идеи в проекты и потом реализовывать их».

Ровно год назад команда молодежного проектного офиса заняла второе место в престижном федеральном конкурсе «Проектный Олимп», организованном Аналитическим центром при Правительстве России.

«За 2019-2020 годы наши проекты становились победителями конкурса грантов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также фонда президентских грантов. Отмечу, что часть проектов мы уже реализовали, а некоторые в процессе реализации. С каждым годом мы не только совершенствуем проектную деятельность нашего общественного объединения, но при этом помогаем другим молодежным организациям и представителям молодежи Якутии в реализации их социально значимых инициатив».

В рамках съезда делегаты избрали новый состав Координационного совета Ассоциации, а также президиум общественного объединения. По итогам съезда Василина Лукина назначена заместителем председателя Ассоциации молодёжных правительств России: