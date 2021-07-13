Молодежное правительство Якутии призывает в лесопожарные отряды

Для борьбы с лесными пожарами Молодежное правительство совместно с Якутским региональным отделением «Российские студенческие отряды» призывают физически выносливых юношей с хорошим состоянием здоровья вступить в молодежные лесопожарные отряды. По предварительным данным отряды будут работать в центральной, вилюйской и заречной группе районов. Оплата труда составит 272 рубля за 1 час (до трех суток) с учетом НДФЛ, 218 рублей за 1 час (после трех суток) с учетом НДФЛ.

Набор идет через Штаб студенческих отрядов, по всем вопросам можно обращаться куратору отряда Алексею Аммосову, к. т. 8 (961) 868-28-47.