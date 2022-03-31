Молодежи рассказали о жизни и деятельности Анания Андреева

Молодым специалистам ГУП «ЖКХ РС (Я)», студентам и представителям землячества «Татта түмсүү» рассказали о видном государственном и политическом деятеле Якутии Анании Андрееве. Патриотический урок в рамках 100-летия Якутской АССР 29 марта в Доме правительства №1 провела заведующая республиканским музеем ЖКХ имени А.К. Андреева Галина Арылахова.

Ананий Кононович Андреев – политический и общественный деятель, который стоял у истоков формирования государственности Якутии, внес весомый вклад в ее социально-экономическое и культурное развитие. С 1929 по 1931 гг. он занимал должности председателя ЦИК и Совнаркома ЯАССР, с 1936-1937 гг. был директором Якутской центральной электростанции, с 1937-1938 гг. – народным комиссаром коммунального хозяйства и энергетики ЯАССР. Избирался делегатом XVI съезда ВКП (б), являлся делегатом XIV съезда Всероссийского Совета народных депутатов.

Участники мероприятия узнали о его жизни и деятельности, посетили галерею руководителей Якутии, зал заседаний и музей истории Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Напомним, в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса в 2015 году в филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» открыт музей ЖКХ, который носит его имя. Музей богат архивными документами, собранными из фондов Национального архива РС (Я), из фондов краеведческого музея им. Ем. Ярославского и архива Управления ФСБ России по РС (Я).