Молодежи помогли с регистрацией проектов

Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Молодежным правительством Якутии при поддержке Якутской государственной сельскохозяйственной академии провели воркшоп по оформлению проектов для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц.

На воркшопе участникам были предоставлены рабочие места за компьютером с подключением к интернету, и молодые люди могли там же на месте редактировать свои проекты. С презентацией проектов выступили Алена Кычкина и Любовь Афанасьева, которые в этом году стали победителями Всероссийского конкурса и получили гранты на реализацию своих проектов. Они на своём примере рассказали как оформить проект и как правильно подать заявку через сайт.

Алена Кычкина рассказала о проекте «Дважды нет: стрессу и депрессии!», на реализацию которого Росмолодежь выделил 350 тысяч рублей. Любовь Афанасьева, член Молодежного Правительства Якутии, в этом году приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Восток», где выиграла грант на сумму 500 тысяч рублей на проект «Школа молодого профсоюзного лидера».

«Отрадно, что на воркшоп подошли участники направления «Лидеры Якутии» форума «Синергия Севера», которые во время форума сформировали проектные команды и разработали совместные проекты», — отметила организатор воркшопа Василина Лукина, член регионального Наблюдательного совета Центра поддержки гражданских инициатив.

По итогам воркшопа разработаны 7 проектов, которые будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц.

Центр поддержки гражданских инициатив – федеральный проект сторонников Партии «Единая Россия», в рамках которого некоммерческим организациям, гражданским активистам и профессиональным сообществам, реализующим социально значимые проекты, оказывается помощь в продвижении, масштабировании, тиражировании их инициатив.