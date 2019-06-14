Молодежь зовут во власть

В рамках Года консолидации молодежным Правительством Якутии реализуются проекты «Открытый опыт» и «ProКадры». Главная идея проектов заключается в создании условий для привлечения перспективной и талантливой молодежи, чтобы они могли попробовать себя на госслужбе, и понять подходит это для них или нет. Каждый стажер получает бесценный опыт, новые знакомства, возможность проявить себя и попасть в кадровый резерв.

А что же думают сами стажеры?

«О проекте молодежного Правительства Якутии «Открытый опыт» я узнал из местного новостного сайта. Меня это сразу заинтересовало. Я загорелся идеей о стажировке, сразу заполнил анкету и в тот же вечер отправил её. Моим наставником во время стажировки был Александр Токарев, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Минмолсоцкома. В первые дни ознакомили с деятельностью министерства и отдела, где я проходил стажировку. Также занимался делопроизводством. Думаю, что я приобрел организаторские навыки в ходе своей работы. После стажировки я знаю федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, в том числе регулирующими деятельность министерства», — поделился впечатлениями Василий Домотов, студент второго курса ЯГСХА.

Со слов Александра Пименова, магистранта института естественных наук СВФУ во время прохождения стажировки в Департаменте экологической безопасности и правовой экспертизы Минэкологии, он получил опыт работы по государственному контролю в области охраны окружающей среды, соблюдения законодательства РФ и методам экономического регулирования вопросов природоохраны. Ознакомился с деловой перепиской и делопроизводством, а также работал с внутренней документацией, узнал законы и иные нормативно-правовые акты республики, регламенты министерства.

На сегодняшний день у молодежи республики есть возможность попасть на стажировку в Министерство промышленности и геологии, Министерство по физической культуре и спорту и Министерство экономики Республики Саха (Якутия). Анкеты принимаются по 20 июня.

Напомним, что отбор проходит в два этапа. Первый — заполнение анкеты установленного образца и отправка её ответственному лицу по стажировке.

Второй — прохождение собеседования. Основные требования к стажерам: возраст от 18 до 35, гражданство РФ, активная общественная или научная деятельность, соответствие специальности или опыта работы. Подробная информация на сайте МП РС(Я) https://molprav.sakha.gov.ru/

Проект Молодежного Правительства Якутии «Открытый опыт» реализуется с 27 марта этого года. Первых стажеров набирали в Минэкологии, Минмолсоцкоме, Минздраве, Минтрансе и Министерстве внешних связей, Управлении архитектуры и градостроительства при Главе республики, ГоскомОБЖ, Департамент ветеринарии, Управление Госстройжилнадзора, Управление ЗАГС. С начала проекта было подано 100 заявок, из них на стажировку приняты 31 человек. Проект реализуется в рамках направления «Открытая власть» мероприятий Года консолидации в Республике Саха (Якутия).

Для желающих пройти стажировку в федеральных министерствах стартовал проект «ProKадры». Ассоциация Молодежных Правительств России объявили о старте проекта с 18 июня 2019 года. ProКадры откроет молодым людям из регионов доступ в самые престижные департаменты ведущих министерств страны. Подробная информация на сайте проекта http://прокадрыамп.рф.