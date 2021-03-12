Молодежь Якутска попалась на наркотиках

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя города Якутска и 16-летнего школьника в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что летом 2020 года 20-летний обвиняемый с использованием кроссплатформенного мессенджера вступил с незнакомыми лицами в переписку и согласился на роль закладчика наркотических средств.

Осуществляя закладку мелкооптовых партий фасованных наркотических средств в разных частях города, он фотографировал места закладок и отправлял изображения другому человеку, имеющему в ОПГ роль «оператора».

В ноябре 2020 года он не смог самостоятельно совершить закладку наркотических средств в силу своего алкогольного опьянения и предложил сделать это своему 16-летнему знакомому, пообещав денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. При этом он не поставил подростка в известность относительно схемы преступной деятельности.

Школьник получил от обвиняемого 35 пакетиков с наркотическим средством и разместил их в указанных им тайниках.

Умысел распространителей не был доведен до конца в связи с тем, что 20-летний обвиняемый, являясь потребителем наркотиков, явился к одному из тайников с целью забрать закладку и употребить ее содержимое, где был задержан оперативными сотрудниками полиции, проводившими в его отношении оперативно-розыскные мероприятия.

Из всех указанных тайников наркотические средства были изъяты.

Следствием собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, которые легли в основу обвинительного заключения. Проведены экспертные исследования, обыски, допросы и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.