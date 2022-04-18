Молодежь Якутии приглашают на форум «Карьерный марафон»
22 апреля 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и республиканской онлайн-ярмарки «Траектория карьеры» на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) состоится работа открытой площадки «Карьерный марафон». Приглашаются к участию выпускники учебных заведений среднего и высшего профессионального образования и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/EcxybksVNELBYrV59
В этот день для участников площадки будет организована работа тематических площадок:
— возможности бесплатного обучения молодежи;
— карьерная диагностика, мастер-класс по самопрезентации и составлению продаваемого резюме;
— подача заявки на бесплатное обучение, консультация от Центра занятости населения РС(Я);
— самозанятость – преимущества и подводные камни.
Организаторами выступят ГКУ РС(Я) «Центр занятости Республики Саха (Якутия)», Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) и Центр «Мой бизнес».
Дата и время: 22 апреля, с 09:30 – 13:00 ч.
Место проведения: г. Якутск, ул. Крупской 13, этаж 1
По вопросам: 88002224140 (доб.4), 89244602260
Вся оперативная информация на Телеграм-канале по ссылке: https://t.me/newsCZ22
+7 (999) 174-67-82