Молодежь Якутии приглашают на форум «Карьерный марафон»

22 апреля 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и республиканской онлайн-ярмарки «Траектория карьеры» на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) состоится работа открытой площадки «Карьерный марафон». Приглашаются к участию выпускники учебных заведений среднего и высшего профессионального образования и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/EcxybksVNELBYrV59

В этот день для участников площадки будет организована работа тематических площадок:

— возможности бесплатного обучения молодежи;

— карьерная диагностика, мастер-класс по самопрезентации и составлению продаваемого резюме;

— подача заявки на бесплатное обучение, консультация от Центра занятости населения РС(Я);

— самозанятость – преимущества и подводные камни.

Организаторами выступят ГКУ РС(Я) «Центр занятости Республики Саха (Якутия)», Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) и Центр «Мой бизнес».

Дата и время: 22 апреля, с 09:30 – 13:00 ч.

Место проведения: г. Якутск, ул. Крупской 13, этаж 1

По вопросам: 88002224140 (доб.4), 89244602260

Вся оперативная информация на Телеграм-канале по ссылке: https://t.me/newsCZ22