Молодежь Якутии приглашают на акцию «Здоровая молодежь – сильная республика!»

Приглашаем молодежь Якутии на масштабную акцию «Здоровая молодежь – сильная республика!», которая посвящена Всемирному дню борьбы с курением, Году Матери в РС (Я) и 100-летию ЯАССР

⠀

Вас ждет массовая зарядка от мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике Сарданы Трофимовой и бесплатный медицинский осмотр — антропометрические данные: рост, вес, определение ИМТ, спирометрия, тонометрия, пульсоксиметрия, экспресс анализ определения сахара в крови с заключением врача терапевта, консультация врача- диетолога, нутрициолога, офтальмолога, психиатра, психолога, врача дерматолога, возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс – тестирование населения на ВИЧ — инфекцию, вирусные гепатиты В, С, сифилис, онкопоиск и другие услуги.

⠀

Помимо всего вас и ваших детей ждут увлекательные квизы, квесты, игры, флешмоб от ВОД «Волонтеры-медики», викторины по формированию ЗОЖ, книжная выставка краеведческой библиотеки им. В.Г.Белинского, выступления детского танцевального ансамбля «Тэлээрис», детского коллектива «Автобус радости», творческого объединения «Контраст» и популярных артистов театра эстрады!

⠀

Дата проведения: 31 мая 2022 год

Время проведения: с 10 ч до 15 ч

Место проведения: Комсомольская площадь