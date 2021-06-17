Молодежь тоже стала жертвой мошенников

SakhaLife.ru.

Двое жителей Нерюнгринского района в возрасте 21 и 28 лет перевели мошенникам около миллиона и 800 000 рублей каждый.

Мошенники представлялись «сотрудниками правоохранительных органов». Схема обмана аналогична предыдущим. Номера телефонов мужчин сперва набрали «банковские служащие» и уточнили не совершали ли они финансовые операции по обналичиванию денежных средств со своих счетов. Получив отрицательный ответ, приятный женский голос перевел звонок в тональном режиме на «службу безопасности банка». Там мужской голос сообщил обеспокоенным потерпевшим, что их счета взломаны мошенниками. Затем, для большей убедительности, к нерюнгринцам позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что проводится спецоперация по разоблачению целой сети мошенников, среди которых есть и банковские служащие и они обязаны помочь следствию. Упомянул он им о соблюдении строжайшей конфиденциальности.

У 28-летнего мужчины на счету оказалось свыше миллиона рублей. Мужчина планировал покупку дачного участка, у 21-летнего также были некоторые накопления. Мужчина постарше, действуя по инструкциям мошенников, перевел им все свои накопления, а помладше еще и оформил кредит.

Причем, во время телефонного звонка мошенников 21-летний находился на работе и, действуя под влиянием мошенников, попросил коллегу подвезти до банка. По пути коллега всячески отговаривал его от сомнительных действий, но слова товарища оказались ничем по сравнению со словами незнакомых людей, которых он и в глаза не видел.

Завтра мошенники могут позвонить вам! Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу их финансовых операций.