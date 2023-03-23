23.03.2023
20:44
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Политика
«Молодежь Справедливой России» раздает партийную газету
Активисты «Молодежи Справедливой России» организовали в Якутске раздачу очередного номера газеты партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ»
«Молодежка СР» объединяет в себе представителей “Справедливой силы», выпускников «Молодежного кадрового резерва СР», молодых депутатов и членов партии, а также беспартийной молодежи, которая разделяет ценности социализма
Фото: автора
Источник: Максим Иванов
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