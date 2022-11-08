08.11.2022
12:45
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Экономика

Молодежь Сахатранснефтегаза в центре новых возможностей

⠀⠀В этом году молодыми сотрудниками «Сахатранснефтегаз» создан Молодежный совет, в который вошли представители подразделений компании.

С новым Молодежным советом предприятия, а также с активистами Молодёжных советов УГРС, ЛПУМГ и эксплуатационно-газовых участков встретились с заместитель генерального директора по перспективному развитию Виталий РУФОВ и Председатель ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза Василина ЛУКИНА.

В ходе встречи Председатель Молодежного совета Иван Винокуров рассказал об общественных, добровольческих мероприятиях, в которых молодые специалисты предприятия участвовали в течение года. Также молодые люди обменялись мнениями и планами на предстоящий 2023 год.

Заместитель генерального директора Виталий Руфов отметил особую роль молодых сотрудников в развитии компании и возможные пути участия молодых людей в решении социальных проблем.

«Общественная деятельность — это возможность саморазвития, знакомства с интересными людьми, развития своих организаторских талантов. 10 лет назад я пришла работать в Сахатранснефтегаз и поступила работать слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, тогда меня пригласили в профком, где я активно начала проводить разные мероприятия. Благодаря общественной деятельности в компании заметили мои управленческие качества и через некоторое время я стала мастером, а затем ведущим инженером, старшим мастером. Если вы будет от всего сердца заниматься добровольчеством, предлагать интересные идеи по развитию компании, то мы будем всячески поддерживать ваши инициативы», — отметила председатель профсоюза Василина Лукина.

По итогам встречи принято решение сформировать волонтерской отряд для помощи семьям мобилизованных сотрудников.

Отметим, что молодежь компании «Сахатранснефтегаз» активно принимает участие во всех проводимых общественных мероприятиях республики и города Якутска. Компания создаёт условия для работы в предприятии местной молодежи, а также чтобы молодые специалисты всесторонне развивались, для этих целей в Коллективном договоре предприятия предусмотрен специальный раздел «Работа с молодёжью».

Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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