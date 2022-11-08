Молодежь Сахатранснефтегаза в центре новых возможностей

⠀⠀В этом году молодыми сотрудниками «Сахатранснефтегаз» создан Молодежный совет, в который вошли представители подразделений компании.

С новым Молодежным советом предприятия, а также с активистами Молодёжных советов УГРС, ЛПУМГ и эксплуатационно-газовых участков встретились с заместитель генерального директора по перспективному развитию Виталий РУФОВ и Председатель ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза Василина ЛУКИНА.

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В ходе встречи Председатель Молодежного совета Иван Винокуров рассказал об общественных, добровольческих мероприятиях, в которых молодые специалисты предприятия участвовали в течение года. Также молодые люди обменялись мнениями и планами на предстоящий 2023 год.

Заместитель генерального директора Виталий Руфов отметил особую роль молодых сотрудников в развитии компании и возможные пути участия молодых людей в решении социальных проблем.

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«Общественная деятельность — это возможность саморазвития, знакомства с интересными людьми, развития своих организаторских талантов. 10 лет назад я пришла работать в Сахатранснефтегаз и поступила работать слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, тогда меня пригласили в профком, где я активно начала проводить разные мероприятия. Благодаря общественной деятельности в компании заметили мои управленческие качества и через некоторое время я стала мастером, а затем ведущим инженером, старшим мастером. Если вы будет от всего сердца заниматься добровольчеством, предлагать интересные идеи по развитию компании, то мы будем всячески поддерживать ваши инициативы», — отметила председатель профсоюза Василина Лукина.

По итогам встречи принято решение сформировать волонтерской отряд для помощи семьям мобилизованных сотрудников.

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Отметим, что молодежь компании «Сахатранснефтегаз» активно принимает участие во всех проводимых общественных мероприятиях республики и города Якутска. Компания создаёт условия для работы в предприятии местной молодежи, а также чтобы молодые специалисты всесторонне развивались, для этих целей в Коллективном договоре предприятия предусмотрен специальный раздел «Работа с молодёжью».