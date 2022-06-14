Молодежь Сахаэнерго вносит вклад в озеленение

Молодежный актив АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) внес свой вклад в восстановление зеленого массива родного края.

«Лес – наше национальное богатство, и мы ценим желание энергетиков оказать содействие в его восстановлении», — отметил глава Одунунского наслега Владимир Текеянов.

Молодые энергетики предложили помощь в восстановлении лесных территорий Горному району, как наиболее пострадавшему от пожаров в прошлом году. На участке близ села Магарассы специалисты и практиканты при поддержке профсоюзной организации высадили около 200 саженцев лиственницы и березы.

«Акция «Светлый лес Сахаэнерго», посвященная 60-летию ПАО «Якутскэнерго» и 100-летию Якутской АССР, объединила неравнодушных представителей энергокомпании, которым важно быть причастными к здоровью природы. Экологические акции по озеленению и очистке территорий служат дополнением к нашей производственной деятельности, и также направлены на благополучие жителей родного края», – отметила лидер Молодежного совета Сардаана Мыреева.