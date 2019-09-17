В рамках 25-летия со дня образования Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) 17 сентября 2019 года состоится круглый стол «Молодежь и межнациональное взаимодействие».

Сегодня в Якутии проживают 129 национальностей. Межнациональные отношения развиваются в направлении взаимоуважения и расширения сотрудничества. Важно наладить конструктивное взаимодействие между молодежью разных народов, общественностью и представителями всех национально-культурных объединений. Искать не различия, а то, что нас объединяет. Разработать совместные планы деятельности по реализации национальной политики на территории республики, осуществлять обмен опытом работы, обсуждения имеющихся вопросов в открытом диалоге.

Мероприятие проводится по инициативе Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) при поддержке Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова.

Приглашаем членов Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), Молодежной Ассамблеи народов Якутии, Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), молодежь, студентов, представителей НКО принять активное участие в работе круглого стола.

Ждем вас в «Точке кипения — Якутск» по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Ленина, д.1 (2 этаж), начало в 18.00!